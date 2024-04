Scontro nel centrodestra. Ciccioli prova a mediare

Nel centrodestra in vista delle elezioni a Osimo è tutti contro tutti. A cercare di mettere pace è Carlo Ciccioli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: "Abbiamo un obiettivo comune e non possiamo certo spendere le nostre forze per una battaglia fratricida, favorendo il peggio per gli osimani, vale a dire la prosecuzione della deleteria amministrazione del Pd, che negli ultimi dieci anni ha fatto sprofondare Osimo nell’apatia e nell’immobilismo. Il mio, dunque, è un forte invito a marciare divisi per colpire uniti, al primo o al secondo turno. Chiunque vada al ballottaggio ha bisogno dell’altro per vincere e l’ultima cosa da fare è attaccarci reciprocamente. La coalizione di centrodestra che governa l’Italia e la Regione non è un cartello elettorale. Faremo di tutto affinché il nostro candidato a sindaco, Francesco Pirani, sostenuto per il momento dalle liste civiche e da Fratelli d’Italia, possa prevalere con il suo progetto politico-civico solido, con un programma fatto di obiettivi concreti, realizzabili e imprescindibili per Osimo, condivisi dalla parte maggioritaria della città, ma questo non significa necessariamente che gli altri non siano alternativi al Pd. Siamo certi e convinti che tutti noi puntiamo alla riunificazione di tutta l’area alternativa alla Sinistra". Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle civiche e candidato con sei liste a sostegno (tra cui quelle di Achille Ginnetti, Forza Italia e Lega senza simbolo), afferma: "La lontananza dalla politica in un caso e dai cittadini nell’altro fanno nascere favole spacciate per verità. La filiera governo-regione-comune esiste maggiormente nella nostra coalizione e in caso di vittoria, in Regione potremmo contare su ben undici consiglieri e quattro assessori, nessuno riesce a fare meglio. Per quanto riguarda invece i famosi passi indietro, l’unico che vedo è quello che calpesta le volontà dei cittadini. Ho vinto le primarie delle liste civiche e subito dopo sono sorti mugugni e pressioni". Dino Latini, leader civico, replica: "Le Liste civiche da sempre non hanno mai mandato via nessuno. Chi ci ha voluto lasciare l’ha fatto per libera scelta. Le porte sono sempre aperte". Monica Santoni, leader di Forza Italia Osimo, afferma: "Fi e Lega sostengono Antonelli per onorare la parola data nell’aver, con Fratelli d’Italia, accordato di dare il sostegno ad Antonelli, in quanto unico candidato legittimato come vincitore delle primarie".