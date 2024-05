Scontro sull’ospedale: "Torrette, Regione ferma": "Nessun esodo di personale"

"Acquaroli e Saltamartini immobili sulla situazione all’ospedale di Torrette". Così il consigliere regionale Dem Antonio Mastrovincenzo che considera giusta la mobilitazione della RSU di stamattina. Il sit-in sarà attivo davanti all’ingresso dell’ospedale regionale dalle 10 alle 12: "Il quadro che giorno dopo giorno emerge da Torrette è sempre più allarmante. E le motivazioni della manifestazione di domani indetta dalla RSU lo confermano totalmente. Dalla strutturale carenza di personale ai tagli dei posti letto fino all’esodo di ottime professionalità, a partire dai primari. Il 30 giugno poi è il giorno di scadenza del contratto per oltre 300 lavoratori precari, data che coinciderebbe con l’avvio del piano ferie estivo, peraltro ad oggi neanche garantito. Già adesso il personale attualmente in servizio è appena sufficiente per assicurare l’ordinario; in alcuni reparti si svolgono doppi turni continuativi e c’è un notevole utilizzo del lavoro straordinario. Adesso l’urgenza è garantire il rinnovo del contratto in scadenza tra 45 giorni ai 300 lavoratori a tempo determinato. Davanti a questo scenario, spicca l’immobilismo del presidente Acquaroli e dell’assessore Saltamartini che sono i principali responsabili di questa costante involuzione della sanità marchigiana". Alle dichiarazioni di Mastrovincenzo replica direttamente la direzione aziendale di Torrette: "Non è in corso alcun esodo di personale, tagli di posti letto, tanto più fughe di professionalità, se non per progressione di carriera o pensionamento _ si legge in una nota diffusa ieri dall’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche che precisa alcuni punti sollevati da Mastrovincenzo e dalle organizzazioni sindacali _. Riguardo i 300 lavoratori ‘precari’, a cui fa riferimento il Consigliere Regionale, gli stessi sono già stati prorogati e inoltre per quanto attiene il piano ferie estive, lo stesso è stato già predisposto. Anche sul doppio turno è utile ribadire che si tratta solo di ore aggiuntive. Tra l’altro sono in corso assunzioni di personale infermieristico volte al rinforzo dei blocchi operatori e sostituzioni di assenze a vario titolo. Per quanto concerne il Pronto soccorso, seppure talvolta in affanno, garantisce sempre le sue funzioni ed è in via di definizione un piano per le dimissioni protette. Infine l’azienda intende precisare un punto sulle esternalizzazioni che eventualmente saranno sottoposte a vaglio e su cui, in ogni caso, garantiremo la massima trasparenza".