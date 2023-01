Scontro tra auto e Apecar: il 65enne resta in coma

Resta in coma farmacologico il pensionato 65enne di Monte San Vito vittima dello scontro con una Fiat Punto martedì pomeriggio in via Piana di Cardinale, frazione Le Cozze.

Ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, il pensionato, cavaliere del lavoro e volto noto in città è in gravissime condizioni per i traumi riportati dopo essere stato sbalzato dal suo Ape car sull’asfalto. Sono in tanti in queste ore a pregare per lui che si trova in prognosi riservata. Ha riportato un importante trauma cranico e uno schiacciamento toracico e contusioni in tutto il corpo.

A differenza di quanto emerso inizialmente si sarebbe trattato non di uno scontro frontale ma di un tamponamento tra la Fiat Punto condotta da una donna di Monte San Vito e l’Ape Car che trasportava del legname e si è poi rigirato su se stesso fino a fermarsi vicino al palo della segnaletica verticale in prossimità del parcheggio poco sopra l’ospedale. La dinamica in ogni caso è al vaglio dei carabinieri di Jesi intervenuti assieme alla polizia locale. Il pensionato monsanvitese, dopo l’impatto era in stato di semi incoscienza: è stato soccorso dal personale del 118, stabilizzato, intubato e sedato e trasportato in eliambulanza all’ospedale.