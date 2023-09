Scontro tra auto e moto a Ostra: 66enne ferito dall'eliambulanza

Scontro auto-moto a Pianello di Ostra, centauro soccorso dall’eliambulanza. Erano circa le 11 quando entrambi i mezzi che stavano percorrendo la provinciale Arceviese si sono scontrati all’altezza della frazione di Pianello di Ostra. L’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi. Il motociclista, un 66enne di Ostra dopo il violento urto è sbalzato, insieme alla moto in un campo adiacente la strada. Illeso l’automobilista che, insieme ad alcuni passanti ha dato l’allarme. Dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata a poca distanza dall’incidente. Nel frattempo sul posto era intervenuta anche un’ambulanza: il personale medico dopo aver stabilizzato il paziente ne ha predisposto il trasferimento in elicottero a Torrette. L’uomo ha riportato diversi traumi ma non versa in pericolo di vita. La polizia locale che si sta occupando della dinamica del sinistro sta effettuato tutte le opportune valutazioni per risalire alla responsabilità di uno dei due uomini rimasti coinvolti nell’incidente che ha causato alcuni rallentamenti per consentire rilievi e soccorsi.

Il rettilineo in prossimità dell’incrocio si è rivelato ancora una volta teatro d’incidenti com’era già avvenuto in passato.