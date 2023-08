Scontro tra due auto a Castelfidardo: 4 feriti, uno in codice rosso

Scontro tra due auto sulla Statale 16, in zona Montecamillone di Castelfidardo, a poche centinaia di metri dal confine con Osimo. Attimi di paura, ieri, alle 11.30. Il bilancio è di 4 feriti, di cui uno in codice rosso. Il tratto di strada interessato dallo scontro è quello dell’Adriatica, che che scorre tra ‘Bravisol’ e l’Eurospin. Ai primi soccorritori le

condizioni del conducente rimasto incastrato nella prigione di lamiere, un giovane di Ancona alla guida del mezzo dove viaggiava da solo, sono sembrate gravi, e i mezzi del 118 l’hanno accompagnato in codice rosso all’ospedale regionale dopo che i vigili del fuoco di Osimo l’avevano liberato. Sul posto, per tutti i rilievi di rito, anche le pattuglie della polizia locale di Castelfidardo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: per eseguire i rilievi, la statale 16 è rimasta chiusa per circa un’ora con il totale blocco della circolazione, operato dai carabinieri. Le indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e già nelle prossime ore verranno ascoltati i testimoni , esaminate le telecamere presenti sul posto ed incrociati i dati rinvenuti nell’area teatro del sinistro con quelli dei veicoli coinvolti che viaggiavano su opposte corsie di marcia prima di entrare in

collisione. Il dispositivo di vigilanza della polizia locale in

questi giorni di festività e ferie, è stato rafforzato con equipaggi di polizia stradale e controllo del territorio.