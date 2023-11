Scontro tra Fiat Panda, una si ribalta: uomo finisce all’ospedale

Scontro tra due Fiat Panda nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada che da Sassoferrato conduce a Fabriano: una delle due vetture si ribalta. L’uomo al volante dell’auto ribaltata è stato trasportato all’ospedale Profili per gli accertamenti e le cure del caso. Ferito in diverse parti del corpo, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’altra Panda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano per la messa in sicurezza, i carabinieri e la polizia locale di Sassoferrato per i rilievi.