Scontro tra giovani: assolti in sette

Un apprezzamento di troppo a una ragazza, l’alcol bevuto in abbondanza e in pochi minuti la festa ai giardini pubblici Regina Margherita, a Fabriano, era finita nel sangue. Nello chalet erano volati calci, pugni, spintoni. Il bilancio era stato di due giovani rimasti feriti, uno in maniera grave perché aveva il naso rotto e un labbro spaccato.

Ad affrontarsi nel ring a cielo aperto, la notte del 3 settembre del 2021, erano stati un gruppo di fabrianesi e un gruppo di maceratesi, di Castelraimondo. In nove sono finiti a processo per rissa al tribunale dorico. Per 7 di loro ieri è arrivata l’assoluzione davanti al giudice Pietro Renna perché "il fatto non sussiste". Erano difesi dagli avvocati Ruggero Benvenuto, Francesca Mancinelli, Giovanni Chiarella, Claudio Alianiello e Silvia Roccoletti.

Altri due faranno l’abbreviato il 24 aprile davanti al giudice Roberto Evangelisti. Le indagini, portate avanti dal Commissariato di polizia, avevano poi portato ad identificare i nove accusati, tutti giovanissimi tra i 22 e i 26 anni. Stando alle accuse la miccia si sarebbe innescata dopo che un ragazzo aveva infastidito la fidanzata di un altro. Si era avvicinato a lei mentre ballava. Era partita una testata e poi era scoppiato il caos con tutti che aggredivano tutti. Era stato un residente a chiamare la polizia. Nell’immediatezza dei fatti erano stati identificati i due feriti, uno aveva rifiutato il trasporto in ospedale.

m. v.