Scontro tra opposizione e sindaco sul Torrione. Moschella: "Lavori per usare il teatro tutto l’anno"

Preoccupano i lavori che saranno effettuati al torrione che si staglia accanto al teatro Cortesi di Sirolo. Il gruppo consiliare di opposizione X Sirolo ha appena avviato anche una raccolta firme per impedirli: "Ennesimo attacco alla memoria e al patrimonio culturale cittadino. A Sirolo sembra che l’unico modo per stare freschi al teatro sia quello di sacrificare il piano terra del torrione. Secondo l’amministrazione Moschella, invece di valorizzarne la funzione, la migliore destinazione sarebbe quella di diventare un locale tecnico con all’interno le unità esterne del nuovo sistema di efficientemento energetico del teatro. Unità poi collegate a teatro mediante canalizzazioni in parte dentro il torrione, che verrà bucherellato per far passare le canalette a vista, ed in parte aeree". Il sindaco Filippo Moschella ha replicato: "Il teatro è privo di aria condizionata fredda, mentre l’aria calda proviene da un impianto a gasolio e da una unità interna posta nel sottotetto. Per utilizzare il teatro tutto l’anno, a supporto del turismo ecosostenibile, abbiamo partecipato a un bando e vinto un contributo proveniente dal Pnrr di 174mila euro, cui abbiamo aggiunto circa 71mila euro, per installare un efficiente ed economico impianto di riscaldamento e raffreddamento che permetterà l’eliminazione dell’ormai superato e antieconomico impianto a gasolio esistente. Il progetto è stato approvato sia dalla Soprintendenza di Ancona, sia dalla Soprintendenza Speciale per il Pnrr di Roma del Ministero della Cultura".