Scontro tra un furgone aziendale e un pick up, coinvolta un’altra auto: un ferito in ospedale

Alla guida del furgone aziendale, svolta a sinistra, al distributore di carburanti ma finisce contro un Pick up che sopraggiungeva in direzione Jesi e urta una terza auto che si stava immettendo: il bilancio è di un ferito, fortunatamente non grave. Lo scontro poco dopo le 11,15 in via Piandelmedico tra un furgone Peugeot Partner, il cui conducente, 54enne di Falconara, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso del Carlo Urbani per accertamenti e un pick up Mitsubishi condotto da un uomo che aveva a bordo anche un cane, entrambi rimasti illesi. Rimasto incastrato nella Mercedes (che usciva dal distributore) il conducente della stessa ma solo per via dell’elettronica del mezzo che ha bloccato le portiere. Era illeso ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i sanitari del 118 della croce verde di Jesi e la polizia stradale di Fabriano per i rilievi oltre ai vigili del fuoco del distaccamento jesino. Inevitabili i disagi al traffico durante i soccorsi e i rilievi in questo tratto non nuovo a incidenti stradali.