Scontro tra uomo e donna Ecco "Caveman" con Colombi

Siete al settimo anno di matrimonio? Vi state per sposare? Vi state lasciando? State per andare a vivere insieme? Allora vi conviene vedere ‘Caveman, l’uomo delle caverne’, lo spettacolo più esilarante sull’argomento che non passa mai di moda: l’eterno incontroscontro tra uomo e donna, tra le manie e i difetti di lui e di lei, tra i differenti modi di pensare e agire. Un tema vecchio come il mondo.

Il monologo, scritto da Rob Baker, è il più longevo di Broadway, ed è stato rappresentato in 30 paesi nel mondo. Lo si potrà vedere stasera (ore 21.30) al parco della Repubblica si Sirolo nell’ambito della rassegna "Sirolo è il Teatro" organizzata da Bottega Teatro Marche.

Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna. E’ prima di tutto la capacità di ‘identificarsi’ nelle storie che scatena le risate del pubblico. Lo spettacolo è tratto dal testo originale di Rob Becker, frutto di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia.

In scena per la prima volta nel 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando, dopo 2 anni e 702 performances, il monologo di più longevo nella storia di Broadway. La versione italiana batte tutti i record: è diretta da Teo Teocoli (alla sua prima regia teatrale), e interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, già noto attore, cantante nonché regista di numerosi successi, fra i quali 'Peter Pan, il Musical', record d'incassi, 'Rapunzel il Musical', con Lorella Cuccarini e del tanto atteso 'We Will Rock You', il musical interamente dedicato ai Queen. Nel 2012 e 2013 vince il premio di "Best Caveman in the world", diventando il riferimento per tutte le altre produzioni nel mondo.