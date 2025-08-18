Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
18 ago 2025
SILVIA SANTINI
Si scontrano tuffandosi dalla barca e finiscono in ospedale

Disavventura ad Ancona, in zona Trave, per due turiste 66enni di San Benedetto: sono state soccorse e trasportate al molo dall’idroambulanza di Portonovo

Disavventura nel mare anconetano per due turiste di San Benedetto del Tronto (Ascoli): si scontrano accidentalmente tuffandosi dalla barca

Disavventura nel mare anconetano per due turiste di San Benedetto del Tronto (Ascoli): si scontrano accidentalmente tuffandosi dalla barca

Ancona, 18 agosto 2025 – Tante sono le uscite in barca in questa calda estate all’ombra della Riviera del Conero. Turisti e gente del posto approfittano e noleggiano sub e imbarcazioni per godersi una mattina o un pomeriggio differente ammirando le bellezze selvagge della costa.

Spesso però scattano i soccorsi per condizioni meteo avverse o per piccoli incidenti che richiedono l’immediato intervento dei soccorritori via mare. E’ stata proprio una disavventura quella che hanno vissuto due turiste 66enni di San Benedetto del Tronto nelle acque del mare dorico ieri nel tardo pomeriggio.

I mezzi di soccorso intervenuti sul posto
I mezzi di soccorso intervenuti sul posto

Tuffandosi da una barca in zona Trave si sono accidentalmente scontrate, ferendosi: una donna ha riportato una ferita lacero-contusa al labbro mentre l’altra al sopracciglio.

Soccorse e trasportate al molo dall’idroambulanza di Portonovo, sono state poi trasferite al pronto soccorso dell’ospedale “Ss. Benvenuto e Rocco” di Osimo dall’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Le loro condizioni non sono gravi.

