Si scontrano tuffandosi dalla barca e finiscono in ospedale

Ancona, 18 agosto 2025 – Tante sono le uscite in barca in questa calda estate all’ombra della Riviera del Conero. Turisti e gente del posto approfittano e noleggiano sub e imbarcazioni per godersi una mattina o un pomeriggio differente ammirando le bellezze selvagge della costa.

Spesso però scattano i soccorsi per condizioni meteo avverse o per piccoli incidenti che richiedono l’immediato intervento dei soccorritori via mare. E’ stata proprio una disavventura quella che hanno vissuto due turiste 66enni di San Benedetto del Tronto nelle acque del mare dorico ieri nel tardo pomeriggio.

I mezzi di soccorso intervenuti sul posto

Tuffandosi da una barca in zona Trave si sono accidentalmente scontrate, ferendosi: una donna ha riportato una ferita lacero-contusa al labbro mentre l’altra al sopracciglio.

Soccorse e trasportate al molo dall’idroambulanza di Portonovo, sono state poi trasferite al pronto soccorso dell’ospedale “Ss. Benvenuto e Rocco” di Osimo dall’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Le loro condizioni non sono gravi.