Scooter contro auto a Loreto, Villa Musone: 70enne all'ospedale

Due schianti in due giorni si sono verificati a Villa Musone di Loreto, il più grave lungo la strada che taglia in due la frazione ieri mattina verso le 10 quando un uomo in sella al suo scooter è finito contro un camioncino merci. Al campo sportivo è atterrata l’eliambulanza. L’uomo, artigiano del posto, 70 anni, è stato medicato e portato in ambulanza a Torrette. Le sue condizioni non sarebbero tanto gravi. Sul posto i carabinieri per i rilievi.