Scooter contro auto: grave anziano

Spavento nel pomeriggio di ieri alla zona industriale Serralta di Serra San Quirico: ferito gravemente un settantenne che viaggiava in sella a uno scooter a tre ruote per disabili. L’anziano, attorno alle 17,15, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una vettura il cui conducente è rimasto anche lui ferito, ma per fortuna non gravemente. L’anziano nell’impatto è rovinato a terra facendo temere il peggio. Ha riportato alcune ferite. È stato soccorso dai sanitari dell’automedica arrivata da Jesi e dall’eliambulanza levatasi in volo dall’ospedale regionale di Torrette e poi trasportato in codice rosso allo stesso ospedale. Le sue condizioni sono giudicate piuttosto gravi, ma il settantenne di Serra San Quirico non sarebbe in pericolo di vita. Trasportato invece con un codice di media gravità il conducente dell’automobile che è andata a scontrarsi con lo scooter a tre ruote, un uomo del posto. Sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della locale stazione. Limitati i disagi al traffico.

sa. fe.