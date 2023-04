Scooter contro un’auto: grave un 51enne

Un altro schianto violento con un centauro coinvolto e portato all’ospedale in gravi condizioni ha paralizzato il traffico di un tratto della Valmusone in queste ore. E’ avvenuto ieri poco dopo mezzogiorno a Castelfidardo. Un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza dello stop di via Bramante, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, giunta sul luogo per effettuare i rilievi di rito.

Lo scooterista, un 51enne di Castelfidardo, dopo l’impatto con l’auto, una Polo all’interno della quale viaggiavano due persone, rimaste praticamente illese, è piombato sull’asfalto sbattendo il viso e riportando un serio trauma facciale. E’ stata immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce Verde fidardense, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento osimano. Dalla piazzola dell’ospedale di Torrette si è alzato in volo anche Icaro. Il centauro, trattato sul posto dall’équipe di Ancona Soccorso, è stato accompagnato fino all’eliambulanza e trasportato con un codice rosso al pronto soccorso del nosocomio regionale. E’ rimasto sempre cosciente pur avendo riportato la brutta caduta. L’uomo, che pare proprio stesse tornando a casa dal lavoro, non è in pericolo di vita ma le sue condizioni restano gravi. Inevitabili i disagi al traffico.

Restano gravi anche le condizioni del centauro 27enne rimasto ferito nell’incidente di martedì scorso di fronte al centro commerciale Cargopier a Osimo Stazione, dopo lo schianto con una Opel, poche ore dopo il ribaltamento di un’auto in A14, tra Loreto-Porto Recanati e Ancona sud. Il giovane, osimano, si trova tuttora al nosocomio dorico. Anche lì dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo Icaro da dove però si è calato il medico con il verricello. L’Anas ha da poco dato il parere positivo per la creazione di una rotatoria in quel punto, uno snodo cruciale, quello tra via Sbrozzola e la statale 16. Il progetto rientra tra l’altro in quello della viabilità di adduzione all’ospedale Inrca all’Aspio di Camerano. In base alla convenzione stipulata con il Comune di Osimo, l’Anas ha verificato che tutte le prescrizioni sono state recepite. Si attende il cronoprogramma.

Silvia Santini