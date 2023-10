"Scooter rubato a Civitanova ritrovato a Numana dalla Polizia locale"

Erano di pattuglia quando hanno fatto la scoperta nella zona residenziale. La Polizia locale di Numana ha riconsegnato al legittimo proprietario un ciclomotore rubato nell’agosto scorso a Civitanova Marche. Il veicolo è stato ritrovato nascosto in un cespuglio in zona Taunus dal comandante Roberto Benigni e dall’ispettore capo Marco Renzi che hanno effettuato i controlli e riconsegnato il ciclomotore al proprietario che ha ringraziato molto gli agenti per quanto fatto. Non sperava più infatti di ritrovare il mezzo.

Da adesso saranno espletati gli adempimenti del caso alla Procura della Repubblica di Macerata. E’ il secondo scooter rubato in altri comuni rinvenuto dopo quello di agosto. Durante i controlli sul territorio facenti parte dell’operazione "Estate tranquilla" del Conero infatti, il 1 agosto gli operatori della locale avevano trovato un motorino rubato il 9 e abbandonato in un cespuglio sulla Litoranea. La permanenza del mezzo ha sollevato i sospetti e quindi erano stati approfonditi i controlli. La Polizia ha poi effettuato gli atti in collaborazione con i carabinieri dove era stato denunciato il furto per la riconsegna al proprietario, un fidardense, felice, come primo, del ritrovamento del suo veicolo sottratto nelle pertinenze di casa.