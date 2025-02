Scooter rubato, scappa all’alt dei carabinieri

Rafforzare il senso di sicurezza nella comunità, attraverso un presidio costante del territorio e con operazioni finalizzate a contrastare i reati. Vanno proprio in questa direzione i servizi effettuati nelle zone più sensibili di Falconara, tra la mattinata di mercoledì e la fascia pomeridiano-serale di giovedì, da oltre venti carabinieri della Compagnia di Ancona, compresi i militari della locale Tenenza, coordinati sul campo dal maggiore Flavio Annunziata e dal capitano Nicola Caterino.

Impiegato anche il cane antidroga ‘One’ del Nucleo cinofili di Pesaro. Una task force degli uomini dell’Arma per confermare l’attenzione che le istituzioni ripongono nelle problematiche segnalate dai cittadini. Gli interventi hanno riguardato quelle aree nelle quali, nel recente passato, si è concentrato un numero significativo di illeciti, specie in materia di reati predatori oppure quelli connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. E in occasione dei controlli sono state denunciate diverse persone.

A partire da un 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che è stato fermato mentre era a bordo di uno scooter. O meglio, all’alt dei carabinieri si è dato alla fuga, salvo poi essere bloccato poco dopo. Il due ruote risultava rubato a Montemarciano, motivi per i quali l’uomo è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. A finire nei guai anche un 19enne di Ancona, incensurato, che è stato trovato in possesso, nell’auto, di un coltello con una lama di 11 centimetri. E` stato denunciato per porto abusivo di arma bianca. Sono stati inoltre denunciati due automobilisti, trovati alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori anche del doppio rispetto al consentito.

Sempre nei controlli stradali sono state ritirate tre patenti di guida e elevate nove sanzioni per le violazioni al Codice della strada. Al setaccio anche il parco Kennedy, grazie all’impiego del cane antidroga che ha scandagliato l’area verde e, tra i cespugli, ha fiutato alcune dosi di hashish, abbandonate verosimilmente da pusher locali.

All’interno del parco, infine, sono stati scoperti due frequentatori maggiorenni, un italiano di 20 anni e un 30enne di origini nordafricane, in possesso di dosi per uso personale di hashish, quindi segnalati alla Prefettura come assuntori. In totale sono state controllate 178 persone, tra le quali persone pregiudicate e sottoposte a misure detentive domiciliari, oltre a 12 perquisizioni agli automobilisti con l’ausilio di One. Gli esiti delle operazioni hanno confermato l’efficacia dei servizi che, ovviamente, i carabinieri riproporranno con sistematicita` anche a Falconara, come gia` accaduto in altre zone del territorio.

Giacomo Giampieri