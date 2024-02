Scoperta in centro: "Magazzino Muse", un tesoro nascosto di storia e bellezza

Uno scrigno d’epoca e un’aria di Medioevo, quella che si respira nel ‘Magazzino Muse’, dietro il teatro di piazza della Repubblica. Un luogo tanto magico quanto nascosto, portelloni di legno, mattoncini a vista, mosaico sui gradini, antichi lampadari di vetro, pezzi d’epoca ovunque e una toilette che – diciamolo – lavarcisi le mani è un piacere. In via degli Aranci, ci arriviamo per caso, in una mattina rigida ma assolata. C’è poca umidità, niente vento: quel freddo secco che fa star bene anche in inverno.

Siamo praticamente immersi nella storia di Ancona, tra la Loggia dei Mercanti e piazza del Plebiscito. Catapultati d’improvviso in un’epoca passata.

Gli occhi e la mano di marmo di Clemente XII si scorgono appena, sopra il vicolo tutto in salita che porta a via Gramsci. Sulla destra, l’ingresso maestranze del teatro delle Muse, una grossa porta che conduce al retro del palco.

E’ proprio lì di fronte un portone maestoso in legno vecchio, con chiodi grossi e antichi. È davanti a questo pezzo d’epoca che incontriamo Maria Antonietta Scarpari. Guardiamo dal basso palazzo De Foresta mentre scorgiamo dalla strada uno specchio vintage e un soffitto dorato: "Si tratta di un palazzo nobiliare tra i più antichi della piazza che nell’Ottocento è stato innalzato di un piano – evidenzia Scarpari, che è un’artista – La maggior parte dei lavori di ristrutturazione è stata portata avanti da Luigi Vanvitelli, che ha fatto un grande scalone di entrata apponendo su ogni porta uno stemma raffigurante una conchiglia".

Lo stabile ha conosciuto nel tempo vari proprietari. Il ‘Magazzino Muse’ è stato acquistato da Scarpari diversi anni fa. Una volta, qui, c’era Fiorello, un falegname abbastanza conosciuto in centro. "Il palazzo, in origine, era accessibile con i cavalli che trainavano le carrozze. Per questo motivo – riflette la donna – ci sono il pozzo e i sampietrini. La facciata che dà su via degli Aranci pare che in origine non ci fosse. Venne costruita solo dopo, forse nel Settecento".

Che storia, questa di via degli Aranci. Siamo così ricchi di cultura che non ci meravigliamo più di niente. Il vicoletto si chiama così perché nelle cantine (interrate e umide) venivano scaricate le arance, che arrivavano via mare. Dalle navi, era facile arrivare qua con le cassette di frutta al seguito. Le arance, tra l’altro, si potevano conservare al fresco, negli scantinati. Il ‘Magazzino’ ha inaugurato nel settembre 2022, ma in pochi lo conoscono: "Il nome è un omaggio al teatro – riprende Maria Antonietta – Qui, prima, c’era il magazzino-laboratorio di un falegname". Ma dopo la sua morte, i locali caddero nel degrado e nell’incuria più totale. Versarono in abbandono per circa 30 anni, ricorda lei. Che col suo acquisto ha dato nuova vita questo scrigno segreto: "Penso a questo luogo come un ambiente a servizio della città, dove poter fare mostre, eventi, presentazioni di libri, appuntamenti legati al cinema o al teatro. Uno spazio inclusivo che vuole essere un motore per l’arte dorica".

Ad entrare, si rimane ammaliati dagli intarsi. Sulla sinistra, una porta vintage che dà su uno bagno splendido. Sulla destra, invece, a parte le opere esposte per l’attuale mostra, dei gradini conducono al piano superiore. Sulle scalette, ci sono dei mosaici colorati che decorano i mattoncini a vista. I solai sono alti, proprio come i palazzi signorili o quei musei capaci di stregare chiunque. Gli ambienti sono illuminati a giorno con un gioco splendido di luccichio ed eleganza. Finiamo a parlare in cortile, davanti un pozzo, "che – spiega Scarpari – distribuiva l’acqua a tutta Ancona".

Trentacinque le opere esposte nella mostra ‘Impronte del presente’, che ha inaugurato ieri e che sarà visitabile fino al 25. Ad essere coinvolti, sono venti artisti da tutta Italia, sei gli anconetani. "La mia idea è quella di conservare lo spirito del luogo. In via Bonda, in via degli Orefici e in via degli Aranci c’erano tanti commercianti e artigiani. Ed era importante mantenere il senso storico del luogo. Io ho scelto di esporre arte contemporanea, ma se tu mantieni la storia, allora l’arte, anche se vorrà essere rivoluzionaria, sarà sempre buona arte, legata al passato. Qui le opere vivono un’atmosfera particolare, che le mettte in risalto, non è un’atmosfera anonima. C’è un contesto, una storia". E che storia, verrebbe da dire...

Scarpari ora guarda avanti e spera in progetti e collaborazioni. Lo ribadisce più volte: "Mi piacerebbe fare di queste mura un luogo per i cittadini. Sarebbe bello venire qua dopo l’aperitivo in piazza del Papa ed ammirare i quadri, assaporare la cultura, vedere le opere, incontrare gente. Un luogo di scambio utile e fruibile da tutti".