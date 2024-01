Scoperta la maxi truffa alla cinese. Frode fiscale da due miliardi di euro. Scoperte 140 imprese "fantasma"

Un giro di fatture false da quasi 2 miliardi di euro e 140 imprese inesistenti per evadere il Fisco e utilizzare il denaro per comprare beni di lusso e opere d’arte. E’ la maxi frode fiscale scoperta dalla guardia di finanza di Ancona nell’operazione denominata "Fast & Clean" (per la velocità con cui le operazioni per garantire la pulitura del denaro venivano portate a termine) e che nelle ore scorse ha portato a 85 persone indagate a piede libero (tutte cinesi) per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Disposti sequestri per 350 milioni di euro, relativi a conti correnti bancari, auto di pregio, denaro contante e unità immobiliari.

La Procura dorica, che ha coordinato le indagini, sta valutando se contestare anche l’associazione a delinquere. Nel giro di fatture non ci sarebbe merce acquistata e nemmeno aziende reali che le hanno prodotte. Tutto si sarebbe concretizzato "virtualmente" non destando sospetti, inizialmente, perché ai bonifici intercettati in conti correnti italiani, comunitari ed esteri, corrispondeva sempre una fantomatica fattura. Andando però a scavare su chi quei documenti li immetteva sono state trovate aziende fantasma. L’operazione è il proseguo di una omonima che si era evidenziata ad aprile dello scorso anno, dopo una indagine dalla guardia di finanza di Senigallia, dove era emerso già un sistema collaudato in cui tutti ci guadagnavano. C’era stato un controllo fiscale nei confronti di un imprenditore cinese terzista del distretto industriale tessile di Corinaldo. Questo aveva permesso di scoprire società fittizie che emettevano fatture su lavori mai fatti e manutenzioni mai svolte che imprenditori pagavano tramite bonifici. Il denaro versato veniva poi girato in conti correnti cinesi e una parte ritornava, in contante, nelle tasche degli imprenditori che così non pagavano le tasse.

Un giochetto che, almeno per la prima parte dell’operazione andava avanti da due anni. Seguita la traccia senigalliese i baschi verdi, con l’intervento anche delle unità specialistiche del Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, sono arrivati al quartier generale in Lombardia, un centro di elaborazione dati gestiti da cinesi, e a 140 imprese, impegnate per lo più nei settori del tessile e dell’edilizia (apparentemente), maggiormente ubicate in Lombardia ma solo sulla carta. Nel giro di due anni queste aziende virtuali hanno emesso fatture false per 1 miliardo e 700 milioni di euro. Nelle 30 perquisizioni fatte ieri, tra abitazioni private e uffici degli 85 indagati, eseguite nelle provincie di Milano, Varese, Morza, Padova e Ragusa, è sata trovata nella disponibilità di un indagato due trolley con dentro un milione di euro in contanti.

Un sistema bancario parallelo, detto banca occulta (underground bank), al servizio dell’economia illegale e che grazie ad una struttura organizzata era in grado di trasferire e riciclare somme miliardarie e di utilizzare provviste di denaro contante non tracciato per la restituzione all’impresa destinataria delle fatture false di parte degli importi della stessa bonificati. Le imprese fantasma non avevano strutture per risorse umane e materiali, erano domiciliate in luoghi improbabili se non addirittura in indirizzi inesistenti. Il sequestro di 350 milioni di euro è stato emesso dal gip del tribunale di Ancona. Eseguiti 34 decreti di sequestro preventivo d’urgenza a carico di altrettante imprese responsabili dell’evasione per l’importo di almeno 22 milioni di euro di Iva. Tutto denaro che non è entrato nelle casse pubbliche dello Stato. L’operazione ha visto sul campo l’impiego di cento finanzieri. Analizzata e bloccata l’operatività di oltre 1.500 conti correnti bancari.