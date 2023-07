Scoperto caso di Dengue Scatta la disinfestazione

Rientra dalla vacanza e si sente male: scopre di aver contratto la Dengue. Altro caso di malattia infettiva tropicale in città dopo i due dell’estate del 2019. Il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territoriale ha informato ieri il Comune di Jesi che è stato accertato un caso di Dengue (malattia infettiva tropicale), riguardante un giovane jesino rientrato da un viaggio all’estero.

Il ragazzo ha soggiornato nella propria abitazione di Jesi e le sue condizioni nelle ultime ore sono in netto miglioramento. Il giovane infettato non avrebbe avuto necessità di ricorrere al pronto soccorso nè all’ospedale ma si è messo in contatto con le autorità sanitarie per comunicare la malattia. In base al piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (tra cui il virus Dengue), quando si verificano casi simili sono da prevedere azioni di riduzione della popolazione delle stesse zanzare mediante interventi larvicidi e di igiene urbana.

"Con apposita ordinanza – spiegano ieri nel primo pomeriggio dal Comune - è stata disposta, in via cautelativa e precauzionale, una immediata disinfestazione da zanzare invasive in un raggio di 200 metri dall’abitazione del soggetto infetto (come da protocollo previsto). La zona della città interessata alla disinfestazione è quella di via Roma, con un perimetro indicativamente individuato tra l’incrocio con la rotatoria di via XX Luglio e l’incrocio con via Zara, comprendendo anche via Diaschi, via della Fornace e via Valche".

Le operazioni vengono effettuate a cura di una ditta specializzata in orario notturno per due notti, quella tra ieri e oggi e quella tra oggi e domani, dalle 23.30 alle 24. Malgrado si tratti di prodotti disinfestanti non pericolosi per la salute, l’Ast Ancona raccomanda che "durante le operazioni, i residenti e i dimoranti nelle vie interessate tengano le finestre chiuse e trattengano gli animali domestici all’interno delle abitazioni fino al mattino successivo".

"Si raccomanda inoltre – concludono dall’amministrazione comunale - di attendere almeno due giorni prima di consumare ortaggi e frutta presenti in orti o giardini ubicati nella zona interessata al trattamento". I sintomi della Dengue sono febbre accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito e irritazioni della pelle.

Sara Ferreri