Scoppia il caso manifesti Baldassini denuncia il fatto ai carabinieri

"Molti manifesti di propaganda elettorale di altre forze politiche risultano parzialmente coperti o rimossi. In violazione alla disciplina della propaganda elettorale svolta nei trenta giorni precedenti alla data delle elezioni". E così, ieri mattina, il candidato sindaco Marco Baldassini si è recato alla Tenenza carabinieri per sporgere denuncia. Con lui gli aspiranti consiglieri Alberto Balzani e Roberto Penna, quali persone informate sui fatti. "Ho diffidato gli organi comunali competenti nel vigilare sull’operato della ditta affidataria del servizio di affissioni pubbliche per il rispetto della norma di legge. Alla denuncia ho allegato anche 30 fotografie dimostrative", aggiunge Baldassini che poi torna sulle votazioni del 2018, quando allora militava in Falconara in Movimento: "Io stesso fui accusato negli organi di stampa che il mio manifesto era rimasto su oltre il termine dei trenta giorni dal voto – specifica -. Ero a Genova e non sapendo cosa potessi rischiare, sono immediatamente rientrato a casa per consultarmi con il mio avvocato. La responsabilità era indubbiamente degli ‘appendini’ incaricati dal Comune, che nel fare il giro si erano dimenticati quel manifesto a Villanova. Oggi non si tratta di un manifesto, ma decine e decine tra cui alcuni ancora integri".