Scoppia la pace fiscale Multe e tasse non pagate, condonati 468mila euro "Ma le rate non si toccano"

di Pierfrancesco Curzi

Pace fiscale, la giunta Silvetti mette nero su bianco e si prepara a presentare una delibera ad hoc sullo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro non riscosse. Multe stradali e tributi comunali non pagati da oltre 1400 anconetani che magicamente si ritrovano con il fardello azzerato. La giunta, apparentemente compatta, come anticipato dal Carlino, ha presentato la delibera 34 del 2023 delle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il documento per ora è una proposta al consiglio comunale (la 402), ma già lunedì in consiglio potrebbe essere approvata grazie alla maggioranza granitica. L’assessore al bilancio, Giovanni Zinni, ha confermato le indiscrezioni parlando di "manovra politica" della giunta e questa delibera è il primo provvedimento presentato dalla squadra di governo uscita vincitrice dalle elezioni amministrative del maggio scorso. Lo stesso Zinni ci ha tenuto a comunicare che le cartelle esattoriali per cui sono in corso pagamenti rateizzati continueranno a restare tali. Per questi nessuna pace fiscale.

Nella delibera pubblicata sull’albo pretorio emergono una serie di dettagli molto interessanti. A partire dalla somma complessiva che sarà azzerata e di cui Ancona Entrate non dovrà più tenere conto. Stando al documento redatto dalla Direzione finanze, sono tre le liste di ingiunzioni emesse dopo il 31 dicembre 2015 relative a contravvenzioni al codice della strada elevate dalla polizia municipale (oggi polizia locale). Sommando le ingiunzioni, in totale 1.430, l’ammontare mai pagato e mai riscosso dalle casse comunali, prettamente da cittadini anconetani, si arriva a un totale al centesimo di 468.933,11 euro. Con questi soldi si potrebbero affrontare le variazioni di bilancio che l’amministrazione sta cercando di effettuare per salvare ciò che resta del cartellone estivo e per gli sfalci del verde comunale. Se l’amministrazione non è riuscita a recuperare quei crediti in tutti questi anni, è difficile che sarebbe riuscita a farlo nei prossimi anni, da qui la volontà di approvare questo stralcio degli importi. La somma persa è comunque coperta dai residui attivi con l’accantonamento a titolo di Fondi crediti di dubbia esigibilità (Fcde), ossia soldi che non si è sicuri di incassare, come appunto le multe. Ogni anno il Comune di Ancona normalmente eleva sanzioni al codice della strada per circa 5-6 milioni di euro, ma la parte che viene recuperata grazie ai cittadini virtuosi nell’annualità in corso si aggira attorno al 50%. In questo caso le somme dovute e mai corrisposte, di fatto alla comunità anconetana, non riguardavano soltanto le multe stradali ma anche quelle subite a bordo degli autobus, per il, mancato pagamento dei tributi comunali e così via.