Scoppia la rissa davanti alla mensa Caritas

Mancava poco all’ora di pranzo quando ieri, in piazzale della Vittoria è stato necessario l’intervento dei carabinieri per mettere fine a una lite che era divampata in strada tra due extracomunitari che si stavano recando alla mensa allestita al centro di accoglienza Caritas.

Momenti di tensione per alcuni passanti che, hanno evitato di percorrere lo stesso lato della strada dove i due si stavano picchiando. Si tratta di un 49enne e un 36enne entrambi tunisini. Uno dei due aveva una stampella e, durante la zuffa, ha colpito il suo connazionale fortunatamente senza provocargli gravi ferite. Sul posto si è precipitata una gazzella dei carabinieri allertati da alcuni passanti insieme al 118: i militari hanno cercato subito di riportare la situazione alla normalità e hanno identificato i due uomini. All’origine della zuffa, futili motivi probabilmente legati ad una questione di lavoro. Dalla discussione si è passati presto alle mani e, senza l’intervento provvidenziale dei carabinieri, la vicenda avrebbe potuto assumere un finale diverso e più grave.

I due uomini che stavano per recarsi in mensa, si sono fermati a poca distanza dall’ingresso della struttura che accoglie i bisognosi e, dopo le grida sono partiti spintoni fino a quando uno dei due ha colpito l’altro con la stampella. I militari hanno raccolto la versione di entrambi che non sono ospiti del centro di accoglienza ma si erano recati solo per consumare un pasto caldo. Entrambi si sono riservati a sporgere querela di parte e uno si è recato al pronto soccorso per farsi medicare ma ha riportato lievi ferite.

La lite è avvenuta all’esterno e i volontari che si trovano all’interno della struttura sono stati avvisati solo in un secondo momento. Il centro di accoglienza è frequentato, soprattutto per quanto riguarda la mensa, anche da diversi cittadini che si trovano in difficoltà economica per svariati motivi. Richieste di aiuto per il trend è in aumento, non solo per richiedere ospitalità, ma anche un contributo o un lavoro che possa rendere la persona autonoma. Un centro di accoglienza solitamente tranquillo quello della spiaggia di velluto che però non è purtroppo completamente estraneo ad episodi come quello che si è verificato ieri. L’ultimo, risale a circa un anno fa quando un uomo in preda ai fumi dell’alcool aveva aggredito alcuni ospiti che come lui si trovavano nella mensa della struttura.