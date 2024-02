Scoppia un incendio sul terrazzo. Evacuato un intero condominio

Le fiamme divampano nel terrazzo di un palazzo di via San Giovanni, evacuate le famiglie. Sono stati momenti concitati quelli vissuti dai residenti di un immobile di via San Giovanni dove ieri, poco dopo le 14, è divampato un incendio. Il rogo ha interessato fortunatamente solo l’esterno di un appartamento dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno subito spento il rogo. Ad incendiarsi alcuni materiali che erano sul terrazzo, forse, la causa, potrebbe essere dovuta a un cortocircuito. Precauzionalmente sono state fatte uscire le persone che, al momento dell’accaduto si trovavano nello stabile: tutte sono rientrate poco dopo. I danni non hanno interessato la struttura del terrazzo. Un incendio che sembrava di portata maggiore, a dare l’allarme sono stati i residenti, anche degli immobili vicini, che hanno notato del fumo partire dal terrazzo del secondo piano del palazzo. Dal fumo sembrava un rogo di dimensioni più grandi, ma fortunatamente si è rivelato solo un incendio circoscritto e che non ha interessato il resto del palazzo. La notizia è stata diffusa sui social dove in molti chiedevano informazioni sull’accaduto, soprattutto chi vive nelle vicinanze e in quel momento non era in casa. Dopo l’intervento dei pompieri, nessun problema per proseguire i lavori di ristrutturazione nello stabile che il 15 settembre 2022 è stato colpito dall’alluvione. Acqua e fango hanno però fortunatamente invaso i box auto a raso e sotterranei e gli appartamenti a piano terra presenti nella via.