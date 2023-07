Scopri i 'Cuori d'Albero' al Teatrino del Piano di Ancona!

Oggi (ore 18) la stagione del Teatrino del Piano di Ancona presenta lo spettacolo ‘Cuori d’albero’. Non una tradizionale rappresentazione, ma una passeggiata tra il verde del parco dell’ex Crass, pensata "per andare alla scoperta degli alberi, delle curiosità e di storie incantate". Il percorso prevede delle tappe nei pressi di alcuni alberi individuati per la loro particolarità o la loro storia. Sotto ognuno ci sarà un ‘guardiano dell’albero’, uno strano personaggio che accompagnerà grandi e bambini in un piccolo mondo segreto e un po’ magico alla scoperta dei ‘cuori d’albero’. Protagoniste Nicoletta Briganti, Cecilia Raponi, Lorella Rinaldi e Natascia Zanni. L’appuntamento è al cancello di ingresso dell’ex Crass. Prenotazione consigliata allo 071 82805 (ingresso 5 euro).