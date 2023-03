"Scopriamo la nostra vita segreta"

Dal grande schermo al palco, con immutato successo. E’ il percorso che il regista Paolo Genovese ha fatto fare al suo ‘Perfetti sconosciuti’, titolo con cui ha debuttato a teatro. Da domani (ore 20.45) a domenica lo spettacolo sarà alle Muse di Ancona, con un cast in cui spiccano Valeria Solarino e Paolo Calabresi.

E’ una brillante commedia sull’amicizia, l’amore e il tradimento, sulle tre vite che ognuno di noi, chi più chi meno, ha: quella pubblica, quella privata e quella ‘segreta’. L’ultima è spesso nascosta nei nostri cellulari, e i protagonisti decidono di mettere i propri sul tavolo, condividendo le cose più intime e nascoste di sè.

Solarino, un racconto paradossale che però ci rivela qualcosa della realtà dei nostri tempi, vero?

"E’ uno spettacolo molto divertente che di base ha temi seri e profondi. Il pubblico partecipa e si identifica, perché si mette in luce un aspetto assai reale di noi stessi. Tutti abbiamo una vita pubblica, una vita privata, che condividiamo con alcune persone, e una vita segreta. E’ un gioco di equilibri che si reggono su cose non dette. Di solito si pensa al tradimento di coppia, ma non c’è solo questo".

Come accade al suo personaggio...

"Io sono una donna il cui marito ha un rapporto molto stretto di dialogo con la figlia, che io non sospetto neppure. Lui non ne parla per difenderla. In questo caso è un nascondere per proteggere qualcuno. Può essere un segreto molto importante, come nel caso della coppia che ha ucciso un uomo in un incidente stradale, e lei era ubriaca alla guida".

Il tradimento amoroso resta però un classico.

"E’ quello che genera più divertimento. Nel telefono di molti chissà quante cose ci sono! Una battuta recita: è la nostra scatola nera. Il personaggio di mio marito, che fa il chirurgo plastico, dice scherzando che il suo è pieno di donne nude. Ma è per lavoro... Ci mettiamo tutto nel telefono, forse troppo. Lo spettacolo affronta in modo molto serio anche il tema dell’omosessualità, che suscita ancora reazioni molto diverse".

Ma ci sono bugie ‘buone’, o cose che è meglio nascondere?

"Certe cose vanno condivise, altre no. Si può mantenere un segreto per proteggere qualcuno, per togliergli un peso. Diverso è il caso di un politico, ad esempio, il quale abbia una vita ‘segreta’ che lo rende ricattabile". Mi viene in mente un nome...

"Anche a me".

La premier finlandese Sanna Marin è finita nei ‘guai’ per un video in cui addirittura osava ballare e divertirsi con gli amici.

"Quella polemica è stata pura follia".

A proposito di donne e politica: da domenica in Italia ce n’è un’altra alla guida di un grande partito, Elly Schlein. Contenta?

"Molto. Ogni volta che l’ho sentita parlare mi ha entusiasmato. I suoi principi e le sue battaglie sono sempre stati anche i miei. E, per citare Nanni Moretti, è una che dice qualcosa di sinistra".

Negli ultimi anni ha girato in media un paio di film all’anno. In questo 2023 si dedicherà solamente al teatro?

"Penso di sì. Comunque ci sono due film in cui ho recitato e che usciranno quest’anno. A fine marzo ‘Quando’, il film di Walter Veltroni con Neri Marcorè. Poi toccherà a The Cage – Nella Gabbia’ di Massimiliano Zanin, ambientato nel mondo dell’MMA, le arti marziali miste".

Raimondo Montesi