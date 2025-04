Scorribande a Campocavallo, si corre ai ripari

Il problema è davvero serio tanto che i residenti, esasperati, hanno chiesto aiuto. Troppi schiamazzi notturni, motorini all’impazzata, piccoli dispetti che vanno avanti dalla scorsa estate, quando ai ragazzi del posto si sono aggiunti altri gruppi provenienti dai comuni limitrofi. Così Campocavallo di Osimo era diventata "ostaggio" delle loro scorribande. In alcune occasioni erano stati avvertiti anche i carabinieri. Venerdì sera i frati del santuario hanno concesso ai residenti il salone parrocchiale per parlarne. C’era un centinaio di persone, compresi alcuni di quei ragazzi. I toni si sono fatti accesi da parte degli adulti che hanno chiesto di smetterla con quei comportamenti di disturbo della quiete pubblica. "C’è stato un confronto costruttivo. Al termine della riunione siamo arrivati a conclusioni condivise con tutti. Prossimamente saranno organizzate attività con i ragazzi. Siamo molto soddisfatti per questo", conferma padre Domenico. La stretta contro i vandali è partita dal basso anche due mesi fa nella vicina San Biagio, dove atti vandalici e comportamenti scorretti e poco rispettosi da parte di alcuni adolescenti hanno portato il parroco della frazione, don Michele, a chiamare all’appello le famiglie. Il "bilancio" parlava di tende bruciacchiate dalle sigarette, sedie schiantate, alcune serrature forzate, sporcizia da bivacchi notturni nei luoghi all’aperto e poi imprecazioni nei confronti dei frequentatori del circolo Acli, molto frequentato anche dagli anziani. Ma anche fuori, nelle aree verdi, dove spesso campeggiano rifiuti, immondizia, lasciata da ragazzi, bottiglie di alcolici vuote. Il Consiglio di quartiere l’ha fatto presente anche al commissario prefettizio Grazia Branca, alla guida di Osimo dopo le dimissioni del sindaco, parlando di sicurezza e prevenzione. A Campocavallo il problema è anche più ampio. Sembra essere tornata la quiete a Castelfidardo al termine della complessa attività investigativa che ha preso spunto da quello che sembrava essere un semplice atto vandalico consumato a ridosso delle festività natalizie, che ha permesso alla Polizia locale di identificare e denunciare tre minorenni per i reati di danneggiamento aggravato, furto aggravato, rifiuto di generalità e resistenza a pubblico ufficiale, ritrovando e riconsegnando la refurtiva consistente in quattro ciclomotori ai legittimi proprietari. La zona di Sant’Agostino soprattutto era presa di mira da una baby gang. Silvia Santini