Screening cardiovascolare per tutti i dipendenti

Uno screening cardiovascolare per tutto il personale della questura dorica. Un’iniziativa, voluta dal questore Capocasa, con l’obiettivo di favorire il miglioramento del benessere e dello stato di salute degli operatori della Polizia di Stato. È giunta alla seconda edizione l’iniziativa ‘Carotidi in sicurezza’. Una settimana dedicata allo screening delle malattie cardiovascolari organizzata dall’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Ancona. Screening cardiovascolare gratuito aperto a tutti i dipendenti di polizia di e del personale civile della provincia di Ancona, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. Il personale ha potuto effettuare alcune prestazioni come la misurazione della pressione arteriosa e la determinazione del BMI (indice di massa corporea). Attraverso un semplice questionario, sulla base di alcuni dati relativi alla storia clinica e alle abitudini di vita e all’assetto lipoproteico, è stato redatto un profilo del rischio cardiovascolare personalizzato. Sono stati sottoposti a screening 104 dipendenti, di cui 30 donne e 74 uomini, compresi in una fascia d’età tra i 40 e i 60 anni.