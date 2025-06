Screening ginecologico gratuito alla Pinacoteca Francescana

Da domani, alle 9, saranno aperte le prenotazioni online (sul sito del Gas) per lo screening ginecologico gratuito, organizzato dal Gruppo amici per lo sport per venerdì 27 e sabato 28 giugno (9-13 e 15-18.30) alla Pinacoteca francescana. L’iniziativa ‘Chi dice donna dice prevenzione’, presentata ieri, è patrocinata da Consiglio regionale, Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, Univpm, Ast Ancona, Comune di Falconara, associazione Loto e Litl. Lo screening mira a sensibilizzare e prevenire malattie ginecologiche, rivolgendosi alle donne tra 18 e 60 anni che vorranno partecipare. La supervisione scientifica è affidata al professor Andrea Ciavattini, direttore della Clinica di Ginecologia e Ostetricia del Salesi. In campo un pool di medici volontari come il dottor Mario Massacesi, primario di Ginecologia e Ostetricia a Senigallia, e la dottoressa Cristina Martino, viceprimario dell’Uoc Ostetricia e Ginecologia a Macerata. Soddisfatto il presidente del Gas Tarcisio Pacetti, intervenuto con il vice Diego Cardinali e i volontari. Presenti il sindaco Stefania Signorini, l’assessore regionale Goffredo Brandoni, il presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini, la direttrice dell’Ars Flavia Carle, il direttore sanitario dell’Aoum Claudio Martini, il direttore sociosanitario dell’Ast di Ancona Massimo Mazzieri con la direttrice del Dipartimento di prevenzione Daniela Cimini. Da remoto i saluti del vicepresidente regionale Filippo Saltamartini, del rettore di Univpm Gian Luca Gregori e del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.