Screening gratis a marzo per uomini e donne

L’Ast dedica il mese di marzo alla prevenzione con screening gratuiti l’8 marzo. Per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, l’invito è rivolto alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni, per quella della cervice uterina alle donne tra i 25 e i 64 anni, mentre per il tumore del colon retto la diagnosi precoce da quest’anno riguarderà uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74, come previsto dalla delibera di giunta regionale, che ha esteso la fascia target dello screening del colon retto dai 70 ai 74 anni.

"Invito ogni cittadino ad aderire ai programmi di screening oncologici gratuiti organizzati dalla nostra azienda e dal sistema sanitario regionale - afferma il direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini – perché la diagnosi precoce in questi casi permette di affrontare la malattia allo stadio iniziale, garantendo maggiori probabilità di guarigione per il paziente". "Sono sempre di più i cittadini residenti nella Regione Marche che hanno dimostrato di volersi prendere cura della propria salute partecipando ai percorsi di screening oncologici, - evidenzia la responsabile degli screening dell’Ast Lucia Marinelli - infatti, da un confronto tra i dati del 2023 e quelli del 2024 si registra un incremento delle adesioni. Questo testimonia una sempre maggiore consapevolezza della popolazione nei confronti di patologie gravi e diffuse".

L’Ast di Macerata rinnova l’impegno nella campagna di prevenzione delle tre tipologie di tumori nei confronti di tutti gli aventi diritto, per il tramite della segreteria organizzativa degli screening oncologici a cui i cittadini possono rivolgersi, sia attraverso i numeri verdi gratuiti che le mail dedicate. L’Azienda sanitaria maceratese spedisce periodicamente gli inviti alla popolazione per le campagne di prevenzione: chi non li avesse ricevuti può contattare il numero verde 800 178 008.

Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità, evidenzia che "i programmi gratuiti di screening oncologici attraverso la diagnosi precoce consentono di aumentare le possibilità di guarigione e di sopravvivenza e di accedere a cure meno invasive".