Screening gratuito ortopedico: sono già ottocento le prenotazioni

Da martedì 18 a sabato 22 aprile tornano alla Pinacoteca francescana gli eventi di prevenzione gratuita per la salute targati Gruppo Amici per lo Sport, l’associazione operativa nel territorio falconarese, e limitrofo, per divulgare la cultura del movimento e della prevenzione sanitaria.

Lo screening 2023, rinominato ‘Il movimento è vita’, si focalizzerà sull’ortopedia per grandi e piccini (dai 6 anni in su) grazie al contributo del professore Antonio Gigante, che ha spiegato due giorni fa in conferenza: "La totalità della popolazione soffre di patologie ortopediche. Proprio per questo è bene agire in maniera preventiva: grazie a questi screening possiamo ridurre eventuali disturbi e migliorare la vita di molte persone di tutte le età".

Oltre ad altri professionisti sanitari, Gigante si avvarrà dello staff della Clinica ortopedica dell’adulto e pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche.

"Abbiamo dovuto stoppare le prenotazioni, che sono già arrivate a 800 iscrizioni in appena 48 ore. Ogni volta che organizziamo un evento ci mettiamo in gioco, speriamo che anche questa iniziativa si traduca in successo" hanno commentato Tarcisio Pacetti e Diego Cardinali, rispettivamente presidente e vicepresidente del Gruppo Amici per lo Sport.

Sold-out registrato per le prenotazioni: aperti lo scorso 27 marzo, gli slot si sono esauriti in pochi giorni. Fisiologicamente potrebbero verificarsi delle disdette, pertanto il Gas invita la cittadinanza a monitorare il sito per prenotarsi negli slot lasciati liberi.

Gli ambulatori saranno aperti dal martedì al venerdì sia la mattina che nel pomeriggio (9-12.40 e 15-18.40) ed il sabato mattina (9-12.40).