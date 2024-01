Screening gratuito per il virus dell’epatite C: attesi in 600

Screening gratuito per il virus dell’epatite C, attesi in oltre 600 al distretto sanitario di Moie "Sergio Cascia". Mercoledì prossimo gli spazi di via Trieste 80/d ospiteranno una campagna di screening per l’eliminazione del virus Hcv, responsabile dell’epatite C, promossa dal Ministero della salute e alla quale la Regione ha aderito. Così anche il 24 e 31 gennaio), dalle 14,30 alle 17,30.

Lo screening è il modo più efficace per individuare l’epatite C cronica, la quale spesso non presenta sintomi. Lo screening gratuito rivolto a uomini e donne iscritte all’anagrafe sanitaria nate dal 1969 al 1989. L’Ast Ancona ha inviato 6.700 comunicazioni ai cittadini di comuni di Castelbellino, Castelplanio, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Poggio San Marcello e Rosora. I destinatari hanno ricevuto una lettera con tutte le informazioni. Chi non avesse ricevuto l’invito ma rientra nei soggetti coinvolti all’iniziativa può effettuare la prenotazione, chiamando il numero verde 800267267.