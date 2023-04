Screening ortopedico: subito boom di visite

Boom di visite nel primo giorno di screening ortopedico gratuito, ieri. E da oggi fino a sabato si replica no-stop. È già un successo l’iniziativa ‘Il movimento è vita’ realizzata dal Gruppo Amici per lo Sport in collaborazione con la Clinica ortopedica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria della Marche, presso la Pinacoteca di piazza Sant’Antonio. Ieri i primi pazienti prenotati – per un evento, bene ricordarlo, sold out in due giorni e mezzo – hanno iniziato gli accertamenti completi per quanto concerne colonna vertebrale, piede, anca, ginocchio e spalla. Pazienti di tutte le età, in considerazione che lo screening è aperto alle persone dai 6 anni (età pediatrica) a salire (terza età). "Tanti dolori a giunture, ginocchia, anche, mal di schiena, problemi frequenti che riscontriamo nelle visite specialistiche – il punto del dottorando di ricerca della Clinica ortopedica Aou Marche, Luca Farinelli -. Apprezzo lo slogan ‘Il movimento è vita’: ginnastica e una vita attiva, senza eccessi, consentono di arrivare in ottimo stato di salute alla terza età".

Molto soddisfatto il vulcanico presidente del Gas, Tarcisio Pacetti: "Si è già creato un feeling eccezionale tra medici, pazienti e volontari, che ringrazio uno dopo l’altro – il suo commento con gli occhi lucidi -. C’è una grande umanità in ciascuno di loro, consapevoli del progetto cui hanno aderito, assieme ai professionisti dell’ospedale, per regalare alla popolazione del territorio un servizio di prevenzione importante. La risposta della gente la dice lunga, grazie a tutti voi per la fiducia", la chiusura di Pacetti. Gli orari dello screening: oggi, domani e venerdì mattina e pomeriggio (9-12.40 e 15-18.40); sabato solo mattina (9-12.40). Oltre al Gas e l’Aou delle Marche prendono parte all’iniziativa anche Protezione civile, Croce Rossa, Unitalsi e Croce Gialla.

g. g.