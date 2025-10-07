Scritte pro Hamas, Fdi accusa il sindaco

Domenica Osimo si è svegliata con i muri imbrattati da scritte che inneggiano a Hamas e incitano all’odio. "Un episodio gravissimo, che non nasce dal nulla, ma è il frutto avvelenato dei semi gettati da chi, proprio in consiglio comunale, si è rifiutato con ostinazione di definire Hamas per quello che è: un’organizzazione terroristica – ha tuonato il gruppo consiliare di FdI –. Meno di due settimane fa il sindaco Glorio e la sua maggioranza di sinistra si sono opposti all’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per l’inserimento della verità nella mozione sulla Palestina".

Ma l’assessora alla Promozione della Pace Simonetta Tirroni non ci sta e rispedisce le accuse al mittente: "L’impegno del Comune di Osimo per la pace, i diritti umani e la solidarietà internazionale non ha mai avuto niente a che fare con l’appoggio al terrorismo o di qualsiasi forma di estremismo; l’amministrazione tutta condanna fermamente gli autori delle orribili frasi che hanno imbrattato i muri della città. Promuovere la pace significa promuovere il dialogo, la cooperazione e la cultura del rispetto reciproco, valori che appartengono alla nostra Costituzione".

L’assessora ha ribadito: "Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, è riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro, e rappresenta una voce autorevole nel campo dei diritti umani. Averla ospite o citarne il contributo non significa prendere posizione contro qualcuno, ma schierarsi, come amministrazione pubblica, a favore del diritto internazionale, della dignità umana e della verità dei fatti. L’assessorato alla Promozione della Pace continuerà, con serietà e trasparenza, a proporre iniziative che aiutino la comunità osimana a comprendere, riflettere e partecipare attivamente alla costruzione di una convivenza fondata su giustizia e solidarietà".

Sempre domenica, giorno di San Francesco patrono d’Italia, la sindaca Michela Glorio ha partecipato alla cerimonia di accensione della lampada della pace nella Basilica in centro storico, realizzata proprio in onore del santo. "Nell’adiacente salone del chiostro francescano ho portato un saluto al convegno organizzato per la presentazione della Marcia della Pace di domenica, alla quale il Comune ha aderito – ha detto -. Alcuni rappresentanti della nostra amministrazione comunale parteciperanno alla Perugia-Assisi di domenica prossima, perché oggi più che mai bisogna lavorare e sensibilizzare. Ogni gesto, ogni appello ha la sua importanza. Noi ci siamo e ci saremo".

Silvia Santini