"Scritte pro Hamas, vergogna a Osimo"

Ieri mattina Osimo si è svegliata con i muri imbrattati da scritte che inneggiano ad Hamas ed incitano all’odio. La politica e l’opinione pubblica hanno espresso subito indignazione. "Un episodio gravissimo, che non nasce dal nulla, ma è il frutto avvelenato dei semi gettati da chi, proprio in consiglio comunale, si è rifiutato con ostinazione di definire Hamas per quello che è: un’ organizzazione terroristica - afferma il gruppo consiliare di FdI -. Meno di due settimane fa il sindaco Glorio e la sua maggioranza di sinistra si sono opposti all’emendamento presentato da Fratelli d’Italia per l’inserimento della verità nella mozione sulla Palestina: il chiaro riferimento ad Hamas come gruppo terrorista. Un rifiuto che ha lasciato sgomenta tutta la cittadinanza onesta, mentre l’assessore ’alla Pace’ Simonetta Tirroni, nel suo intervento, citava come modello Francesca Albanese, nota per il suo vergognoso rifiuto nel riconoscere la natura terroristica di Hamas e l’invito a ’comprendere i terroristi’. Ora, le scritte apparse nella notte dimostrano quanto sia pericoloso e irresponsabile il messaggio di chi amministra la città: i cattivi maestri creano pessimi alunni. Fratelli d’Italia condanna senza esitazione queste scritte e chiede all’amministrazione Glorio di assumersi le proprie responsabilità: di bonificare immediatamente queste vergogne dai muri cittadini e di prendere finalmente posizione contro ogni forma di estremismo e terrorismo.