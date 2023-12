"Scrivi con il cuore, senti con le mani" al museo Omero

ll Museo Omero di Ancona oggi (ore 10.30 e 16.30) propone l’attività ‘Scrivi con il cuore, senti con le mani’, per invitare tutti a rallentare e a riscoprire l’arte antica della scrittura, dimostrando che non è un’arte perduta, ma un rituale da celebrare. Dopo una visita tra le opere d’arte, i visitatori sono invitati a prendersi il proprio tempo, a mettere in fila i pensieri e a trasformarli in parole scritte. Non è richiesta alcuna esperienza nella scrittura; basta lasciarsi ispirare dall’opera d’arte che tocca il cuore e rendere concreti i pensieri. Dopo aver scritto la propria lettera il messaggio si trasformerà in un’opera tattile, arricchita con materiali e testi in Braille. Un regalo unico, fatto con il cuore, che può diventare un dono speciale.