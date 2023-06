Scuola a Campocavallo, si accelera per i lavori: incontro con i cittadini

Passi avanti per la realizzazione della scuola primaria di Campocavallo di Osimo. E’ stata aperta la procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti il progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. L’avviso, pubblicato dalla stazione unica appaltante della Provincia di Ancona, si riserva anche la facoltà di affidare i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

L’importo dell’affidamento per il progetto esecutivo è di 385mila e 169 euro ed ha scadenza il 28. "L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ottenere la progettazione esecutiva entro inizio autunno e appaltare quindi l’atteso plesso scolastico entro fine 2023 – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Nel frattempo giovedì alle 21.15 sarà presento il progetto definitivo alla comunità di Campocavallo nel corso di una assemblea del consiglio di quartiere".

Sarà una scuola da mille e 800 metri quadrati con 10 aule per un doppio ciclo didattico, due aule interciclo per attività laboratoriali. Il progetto ha conosciuto gli ostacoli della pandemia prima e dell’aumento vertiginoso delle materie prime poi.