Scuola a Campocavallo, vince lo spostamento

Erano tantissimi i residenti che giovedì sera hanno preso parte all’assemblea di quartiere a Campocavallo di Osimo, convocata per decidere quale progetto portare avanti per la nuova scuola elementare. La sindaca Michela Glorio, accompagnata da tutta la giunta, ha fatto presente che tre erano le ipotesi: il progetto validato sul finire del mandato Pugnaloni e pronto per essere appaltato, una variante sollecitata dall’allora giunta del sindaco Francesco Pirani per ampliare la palestra, in modo da poter ospitare anche gare di diverse discipline, e un terzo progetto che invece prevede di staccare la palestra dalla scuola, realizzando un piccolo palasport poco più a monte. La sindaca ha assicurato che a prescindere dal tipo di progetto che i residenti avrebbero scelto, l’immobile sarebbe stato spostato dieci metri più a nord, allontanando la scuola dalla provinciale, via Jesi. "Una modifica che richiede di acquistare un nuovo lotto di terreno a monte di quello attualmente di proprietà comunale, sul quale è stato ubicato il plesso nell’elaborato attuale – ha detto la sindaca –. Con l’Istituto Campana, proprietario del terreno, è stato già avviato un confronto, e c’è la disponibilità a cederlo al Comune. Allargando il lotto comunale con la nuova acquisizione, si potrebbe ampliare l’area di sosta: questa la richiesta avanzata con maggior insistenza dai partecipanti all’assemblea".

Gli autori del progetto, Filiberto e Maurizio Andreoli, dopo averlo presentato assieme alla dirigente del Dipartimento del territorio, Manuela Vecchietti, hanno assicurato che lo slittamento del plesso non comporterà ulteriori varianti progettuali. L’intervento di un’insegnante ha evidenziato la necessità di migliorare l’ubicazione del plesso, appaltando i lavori il prima possibile.

Una bocciatura in sostanza dell’ipotesi di ampliare la palestra – che avrebbe comportato una modifica progettuale e un ulteriore investimento di circa 500mila euro – e parimenti dell’opzione di un palas separato dalla scuola (che richiederebbe di riavviare tutto l’iter progettuale, con una maggiore spesa di circa due milioni di euro). Residenti e fruitori della scuola hanno manifestato la necessità di procedere spediti, investendo risorse semmai su un’area di sosta più grande. Il Comune darà ora incarico allo studio Fima Engineering di apportare lo spostamento di dieci metri del plesso. Il progetto resterà quindi lo stesso: 10 aule didattiche per due sezioni, due grandi aule laboratorio, più una palestra che sarà di oltre 500 metri quadrati, fruibile anche dalle associazioni sportive.

Silvia Santini