Scuola al via: all’alberghiero iscrizioni record

Manca poco allo squillo della prima campanella dell’anno scolastico mercoledì 13 e le scuole si tirano a lucido per ospitare migliaia di studenti. E si fanno i primi calcoli sulle iscrizioni. Il dirigente scolastico dell’alberghiero di Loreto Francesco Lucantoni afferma: "L’Einstein-Nebbia ha fatto registrare un ulteriore e deciso incremento delle iscrizioni nel corso dei mesi estivi (circa 30 iscrizioni in più). Novità di quest’anno è la realizzazione di 25 nuove aule con arredi innovativi, l’implementazione della biblioteca con il prestito digitale e la creazione di una serra didattica con colture idroponiche. Tutto sarà pronto entro ottobre. Non ci sono problematiche particolari, la quasi totalità dei docenti è stata nominata tempestivamente dall’Usr".

Una tendenza, quella dell’aumento delle iscrizioni, che segue in parte l’andamento nazionale: l’iscrizione ai Professionali passa dal 12,7 per cento di un anno fa al 12,1 ma l’indirizzo più scelto è Enogastronomia e Ospitalità alberghiera (fonte Miur). L’istituto ha da poco inaugurato lo spazio didattico verde, un vero e proprio orto affiancato da spazi di riflessione per la didattica in ambiente naturale. Ulteriore valore aggiunto viene dato dal progetto "Orto in condotta", che coinvolge gli alunni disabili rispondendo così anche ai fondamentali principi di inclusione a cui da sempre l’istituto si ispira.

Dall’istituto superiore "Meucci", polo scientifico-tecnologico di Osimo e Castelfidardo, il preside Angelo Frisoli aggiunge: "Abbiamo raggiunto la piena occupazione degli spazi a disposizione, 25 classi al "Meucci" e 20 al "Laeng", con il numero di classi prime in linea con quello degli anni precedenti. Ci sono anche 3 classi articolate al serale di Osimo ‘Manutenzione assistenza tecnica-moda’. Quest’anno, rispetto ai precedenti, siamo quasi al completo con le nomine dei docenti e del personale Ata e per fortuna non ci sono particolari criticità".

Novità al "Corridoni Campana", dove la preside Milena Brandoni è già al lavoro per l’accoglienza: per l’anno scolastico 2023-24 parte un’opzione parallela al Liceo scientifico, il Liceo scientifico sport plus, per cui sarà prevista un’ora in più a settimana di attività motoria rispetto al tradizionale Scientifico e una materia che permetterà agli alunni di studiare tutte le varie discipline sportive lasciando sempre 27 ore settimanali nel biennio e 30 nel triennio, senza togliere spazio al latino.

Silvia Santini