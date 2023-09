Scuola al via col brivido terremoto: alunni fuori

Nuovo anno scolastico iniziato con una leggera apprensione per via della scossa di terremoto che ieri è stata avvertita anche a Senigallia. Fortunatamente la maggior parte delle scuole non si è accorta del sisma ma alcune classi, a scopo precauzionale, sono stata evacuate per pochi minuti, salvo poi rientrare e riprendere regolarmente le lezioni. Come da tradizione il sindaco Massimo Olivetti ha fatto visita agli alunni degli istituti comprensivi cittadini "augurando a tutti un buon inizio anno, proficuo e ricco di soddisfazioni". Tra le varie novità, una su tutte il nuovo look che ha accolto gli alunni della primaria "Leopardi" di via Marche. Ispirandosi all’astrattismo di Kandinskij sono state le linee, forme e colori ad animare gli spazi interni messi in comunicazione con il giardino esterno. Nell’atrio al primo piano ad attendere i bambini c’era un grande albero ispirato a Klimt. Il progetto è stato realizzato nell’ambito di "Scuola 4.0", finanziata dal PNRR. "Desidero sinceramente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto regalando alla scuola il proprio tempo libero, dimostrando il valore e la forza di una comunità che si raccoglie attorno alla propria scuola" ha detto la dirigente Laura Fagioli.