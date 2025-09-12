Scuola al via, il Comune investe 300mila euro

La prima campanella sta per dare inizio all’anno scolastico e il Comune di Osimo ha completato alcuni degli interventi di manutenzione sollecitati nei mesi scorsi dai dirigenti scolastici investendo quasi 300mila euro. Tra gli interventi completati, in un’ottica di sicurezza, ci sono la sostituzione del cancello di ingresso alla scuola materna di San Biagio, l’installazione del corrimano alla materna "Fornace Fagioli", la manutenzione straordinaria della pavimentazione cortile interno alla scuola elementare "Bruno da Osimo" in centro, quella della muratura esterna alla scuola media di piazzale Bellini, che anche il plesso più grande della città, e della pavimentazione di ingresso e rampa esterna della elementare a "San Biagio".

"Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, il boom di iscrizione rispetto all’era pre-Covid (da circa 500 richieste si è passati alle attuali 760) ha comportato alcune difficoltà organizzative che la Osimo Servizi sta cercando di risolvere – afferma la sindaca Michela Glorio -. Le istanze accettate sono tutte garantite, le poche rimaste inevase si cercherà di soddisfare entro l’inizio di ottobre. Fondamentale aver trasferito alla Osimo Servizi 350mila euro di fondi comunali con variazione di bilancio svolta in estate e che permetterà l’acquisto di due nuovi pulmini, di cui uno da 59 posti, visto che da inizio 2025 tre mezzi erano stati dismessi e solo uno ne era stato acquistato su mandato della precedente amministrazione. Il trasporto scolastico, che ha una tariffa proporzionata alle fasce Isee (il servizio è gratuito per le famiglie fino a 15mila euro annui) partirà già dal primo giorno di scuola".

Tutto pronto anche per il servizio di refezione scolastica gestito dalla Asso. Il ritorno sui banchi nella vicina Castelfidardo coinvolge invece oltre duemila studenti. Subito a regime anche il trasporto. "Resta forte l’attesa per le grandi opere di edilizia scolastica: sulla palestra si sta lavorando alle ultime rifiniture interne ed esterne e contiamo che gli studenti delle medie possano cominciare a fruirne entro la fine dell’anno. Il cantiere delle nuove "Mazzini" è stato consegnato formalmente a fine luglio alla Francucci srl che dovrà completarne la realizzazione ripartendo da uno stato di avanzamento del 40 per cento circa: se rispetterà il cronoprogramma, il prossimo anno scolastico potrebbe essere finalmente quello buono. Saranno invece sicuramente fruibili i 60 posti-bambino offerti dalla nuova struttura dell’asilo nido che si sta completando in via XXV Aprile", spiega l’assessore Romina Calvani.

Silvia Santini