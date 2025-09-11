Scuola al via, lo scenario dei vari istituti

Gli alunni della Marchetti nel nuovo plesso il primo giorno, potrà entrare anche un genitore. Stanno arrivando in queste ore le comunicazioni dei dirigenti con le direttive per il nuovo anno scolastico. Orario pieno già da lunedì 15 settembre alla scuola media Marchetti e mensa per tutti già da martedì 16 settembre, mentre per il lunch box, in alcune scuole, bisognerà attendere fino al 22 settembre. Lunedì il collaudo della nuova scuola che verrà inaugurata ad ottobre, una scelta del primo cittadino per evitare passerelle elettorali in vista delle regionali, ma intanto lunedì, un genitore per ogni alunno, potrà entrare a visitare la nuova Marchetti, un progetto innovativo e ecosostenibile. Gli studenti del Medi, in attesa che il Ciof (foto) venga organizzato per ospitare gli studenti, verranno temporaneamente accolti al Panzini, con un ingresso predisposto, come già concordato. Resteranno nei moduli gli studenti dell’Istituto Corinaldesi, dove un’ala resta inagibile e al momento, la stima dei lavori di messa in sicurezza non consente l’intervento. Andranno a scuola all’ex seminario vescovile una parte degli alunni della scuola Puccini, in attesa che l’ala che era stata dichiarata inagibile, venga ricostruita. In attesa di rientrare nella loro scuola ci sono anche i piccoli alunni della scuola per l’infanzia di Cesanella dove proseguono i lavori dopo la bonifica.