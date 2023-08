Scuola ancora in panne, interviene il Prefetto

Cantiere della scuola Don Mauro Costantini bloccato da oltre due anni e mezzo, il prefetto Darco Pellos chiede conto alla giunta guidata dal sindaco Tommaso Borri. Dopo le proteste dei genitori che hanno scritto anche in prefettura, Pellos ha chiesto un incontro al primo cittadino da svolgere in tempi piuttosto rapidi per fare chiarezza su quanto sta accadendo ai lavori di adeguamento sismico bloccati e sul perché delle proteste, in particolare dei genitori della scuola primaria. Questi ultimi (come denunciato dagli stessi al Carlino) non accettano che i loro figli debbono iniziare le lezioni in un ex centro di aggregazione giovanile (nel condominio di via Capitini), lontani dagli altri studenti e in spazi carenti di laboratori, spazi e anche di .. finestre. "Questa non è scuola" ribadiscono con forza lamentando di non essere ascoltati dal sindaco Borri che invece ha definito la soluzione temporanea. "Il cantiere potrebbe ripartire dopo le ferie dopo la verifica e l’approvazione da parte della giunta della variante di progetto e terminare in 7-8 mesi" ha dichiarato. Ma sul piede di guerra c’è anche il consigliere comunale e ingegnere Angelo Cuicchi che da anni si batte per fare chiarezza e denuncia anche in Procura e in Prefettura "gravi irregolarità nella gestione dell’appalto". "C’è una variante che è stata già consegnata a una società d’ingegneria per la verifica sismica – rimarca Cuicchi – ma ne tengono nascosto il contenuto. Come consigliere ho chiesto i documenti relativi alla scuola, compresa la variante ma li negano. Ho informato di questo sia la Prefettura che la Procura. Chi pagherà il danno economico per la chiusura di tre anni della scuola? Il sindaco sapeva sin dall’inizio che i fondi disponibili non erano sufficienti per portare a termine la scuola, ma oggi dichiara che la scuola riaprirà tra 7-8 mesi senza soldi". A lamentare che qualcosa non andava nel progetto sarebbe stata la stessa ditta che esegue i lavori. "Con nota del 18 ottobre 2022 – si legge nella determina di giugno dell’ufficio tecnico - l’impresa affidataria ha trasmesso nota per la richiesta di dettagli progettuali e per la segnalazione di carenze nei dati progettuali per la realizzazione delle opere. Della stessa nota è stato informato il progettista, il quale a seguito di approfondimenti tecnici svolti di concerto con l’impresa appaltatrice ed il direttore dei lavori, ha concordato nella necessità di svolgere indagini integrative sulle strutture per la revisione del piano di caratterizzazione dei materiali costituenti". Poi il responsabile comunale ha sottoposto gli elaborati acquisiti alla verifica e validazione a una società di Pescara di cui tutti in paese ormai attendono il responso.

Sara Ferreri