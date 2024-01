Scuola Artemusica, il progetto per i bimbi. Uno spettacolo sulla storia del canto La scuola di musica Artemusica lancia il "Progetto teatrale di divulgazione musicale" per bambini da 6 a 10 anni. L'obiettivo è creare una compagnia giovanile che racconti la storia della musica e del canto. Le lezioni si terranno ogni lunedì alle 17 presso l'istituto musicale Marini di via Marsala 19. L'iniziativa è in collaborazione con il Comune di Falconara.