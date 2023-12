Poliarte, nuova casa alle Tommaseo. Nasce la scuola del cinema: ecco il progetto di Iginio Straffi

Ancona, 19 dicembre 2023 – Una scuola di cinema nel cuore di Ancona. E’ questo il progetto al quale stanno lavorando il Comune e la Rainbow di Iginio Straffi. I vari corsi fanno parte della galassia dedicata alla formazione della Poliarte-Politecnico delle Arti che lo scorso anno è entrata a far parte del gruppo guidato proprio da Straffi.

La sede delle Tommaseo dove attualmente trovato posto alcune classi delle Podesti, la struttura verrà completamente rivista. Nel tondo, Iginio Straffi

Solo per ricordarlo, la Rainbow è uno dei maggiori produttori indipendenti del sistema audiovisivo europeo e protagonista di tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione fino al management artistico.

Fanno parte del gruppo anche la casa di produzione cinematografica Colorado Film e Rainbow Academy, una scuola nel settore della Computer Animation. La Poliarte a questo punto diventa non solo un’università del design declinato nelle sue varie forme, ma proprio quest’anno hanno preso il via corsi di laurea in Cinema e New Media e Set & Location Design.

Ebbene, questa evoluzione ha portato il Straffi a voler realizzare per la Poliarte un nuovo centro di studi rispetto all’attuale a Vellamiano ormai non consono alle nuove prospettive.

E il progetto è stato sottoposto all’amministrazione comunale che ha subito colto l’opportunità di poter avere ad Ancona un centro di formazione dedicata al mondo del cinema oltre al design. La sede che potrà ospitare la nuova Poliarte sarà quella delle scuole Tommaseo. Per quell’immobile la Rainbow ha già predisposto un progetto avvenieristico che dovrebbe essere realizzato con il contributo anche della stessa azienda.

L’intesa è di fatto raggiunta, ma occorrono alcuni passaggi. In primo luogo liberare l’immobile che attualmente ospita alcune classi della scuola Podesti che è stata chiusa per problemi legati al terremoto. L’amministrazione comunale spera di poter effettuare gli interventi a quest’ultima scuola entro l’inizio delle lezioni del prossimo anno. In questo modo le Tommaseo sarebbero libere e si potrà procedere con la realizzazione dell’intesa con Straffi.

L’imprenditore, conosciuto in tutto il mondo per i suoi cartoon, ha avuto ovviamente richieste da varie città d’Italia che sarebbero pronte a ospitare i corsi della "sua" scuola, ma avrebbe già declinato preferendo restare nel capoluogo delle Marche. La scuola di cinema non sarà dedicata a chi vuol diventare attore, ma a tutte quelle figure che girano attorno alla realizzazione di un film come ad esempio gli scenografi. Avendo all’interno del gruppo Raimbow la Colorado film, questi corsi si potranno avvalere di professionisti del settore come "insegnanti" e potrebbero rappresentare un importante trampolino di lancio anche per gli allievi.

Ora è tutto nelle mani del Comune che dovrebbe cercare di concretizzare i lavori sulle scuole Podesti per cercare di far rientrare gli studenti nel più breve tempo possibile e liberare le Tommaseo. A quel punto il progetto della nuova sede della Poliarte potrebbe concretizzarsi in tempi rapidi.

Un’occasione anche per la città. Basti pensare che sono già decine le richieste di iscrizione ai corsi sul cinema con giovani pronti ad arrivare da tutt’Italia ad Ancona. E anche questo significa mettere in moto l’economia cittadina.