Scuola, crescono gli iscritti. Code e cantieri: solito tilt

Una carica di tremila e 587 studenti ieri si è seduta sui banchi dei tre istituti comprensivi osimani oggi allo squillo della prima campanella dell’anno scolastico. Sono mille e 279 gli iscritti alla "Caio Giulio Cesare" (mille e 48 ad Osimo e 231 nei plessi di Offagna), mille e 79 alla "Bruno da Osimo" e mille e 229 all’istituto "Fratelli Trillini". Più o meno stessi numeri ma con una leggera flessione rispetto all’anno scorso. La scuola più grande è la media della Caio a piazzale Bellini (con oltre 450 alunni), che condivide il plesso con la media Krueger della Bruno da Osimo, che dopo la flessione dello scorso anno è tornata a superare quota 100 iscritti nonostante la convivenza nella stessa struttura, che sarà superata solo quando il Comune concretizzerà il progetto dei fondi Pinqua per trasferirla nell’ala ora chiusa della elementare Bruno da Osimo di via Santa Lucia. Buoni i numeri delle iscrizioni anche nei plessi di Osimo Stazione, San Biagio e Campocavallo, più in sofferenza Padiglione tra materna ed elementare. Anche Casenuove è riuscita a realizzare una prima, lo stesso le materne, oltre che Abbadia e San Paterniano, frazioni più piccole. La scuola è iniziata con i disagi dal punto di vista della viabilità, con lunghe code, intasamenti e genitori arrabbiati, per la concomitanza con l’inizio di diversi cantieri in città. Oltre ai Tre Archi, è appena stata chiusa via Flaminia I al bivio con via Sbrozzola per il cantiere Astea per rifare tubazioni e poi asfalto. Sul posto il comandante della Polizia Municipale e il sindaco. Il traffico resta regolare da Osimo alla Stazione mentre per chi sale da Osimo Stazione deviazione obbligatoria per San Biagio. "Con l’inizio dell’anno scolastico riparte il servizio dei nonni vigili nelle scuole dove necessario, nei plessi maggiori già da oggi. Tanti gli interventi di manutenzione per le scuole, pronte per l’inizio", afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Alex Andreoli. Il sindaco Simone Pugnaloni ha fatto il giro delle scuole.

Silvia Santini