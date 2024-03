Scuola De Amicis bloccata: "Serve la bacchetta magica"

"Per risolvere problemi critici ho convenuto col sindaco Silvetti di mettere qualche soldo a bilancio per acquistare una bacchetta magica". Da un’interrogazione all’altra sale il limite di sopportazione della situazione in cui l’assessore ai Lavori pubblici è costretto a operare. Tombolini, oltre all’amara battuta, una presa di coscienza della situazione di chi si trova al governo della città, ha impiegato più del tempo a disposizione (3 minuti, come da regolamento) per rispondere a un’interrogazione ‘amica’. Uno stimolo arrivato cioè dalla maggioranza di centrodestra, sullo stato delle cose alla scuola De Amicis di corso Amendola. In particolare della palestra, capitolo doloroso che continua a mostrare il fianco nel passaggio dalla vecchia amministrazione di centrosinistra a quella attuale, senza alcuna soluzione al momento. Un progetto, quello della palestra, nato nel 2018 che quasi sei anni più tardi non fa progressi.

"Scegliere soluzioni radicali sarebbe la medicina peggiore e quanto successo e quanto sta accadendo va al di là delle colpe di un’amministrazione. Sollecitazioni continue che non hanno portato a nulla" ha detto Tombolini replicando alle provocazioni politiche della consigliera di Fratelli d’Italia Maria Grazia De Angelis. L’obiettivo di spingere la discussione sulle inefficienze della vecchia giunta, e dunque dell’assessore competente all’epoca, Paolo Manarini, dribblate dall’attuale titolare dell’assessorato che ha spostato l’attenzione sul presente: "Stiamo continuamente sollecitando progettisti per razionalizzare i tempi – ha detto Tombolini togliendosi una lunga serie di sassolini – ma assistiamo solo a rinvii su rinvii. L’impresa sarebbe pronta in ogni momento per avviare i lavori dopo le prescrizioni fissate dalla soprintendenza sulla nuova progettazione (mantenere in evidenza i cornicioni originari e altri dettagli, ndr). Mi chiedono come mai professionisti di rango non riescano a sbloccare il tutto, ma io alla fine sono soltanto un assessore. Invalidare quella gara e ripartire con una seconda sarebbe peggio, ma adesso aspettiamo il termine di marzo entro cui i progettisti devono dare delle risposte, altrimenti la prima decisione sarà quella di troncare i rapporti con loro applicando un contratto in danno. Tutto questo per lavori che alla fine sarebbero realizzabili in tempi relativamente brevi, penso al massimo 10-12 mesi al massimo, ma se non si sblocca il progetto c’è poco da fare".

La palestra delle De Amicis ha evidenziato un problema strutturale emerso dopo l’inaugurazione dell’opera nel febbraio del 2023. Un difetto di realizzazione e la necessità di demolire il plesso per poi tirarlo su di nuovo, corretto stavolta. L’iter si è bloccato al tempo e da allora non è praticamente ripartito. Un’ammissione di difficoltà ammessa da Tombolini anche in occasione di un’interrogazione di Susanna Dini (Pd) sul marciapiedi di via del Conero a Pietralacroce, danneggiato da agosto ‘23 dopo uno smottamento: "Sto imparando a conoscere i tempi e come sia difficile rispettarli".

p.cu.