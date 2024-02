Scuola De Amicis di Santa Maria Nuova

Da un’indagine condotta nella nostra Scuola Primaria ‘De Amicis’ di Santa Maria Nuova, è emerso un dato rassicurante: circa il 90 per cento dei bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, iniziano la giornata facendo la colazione. Perché è così importante?

Chiediamolo all’esperto, il nutrizionista Giancarlo Paolucci. "Pensiamo ad un cellulare che di notte, anche se non viene usato, si scarica comunque. Il nostro corpo, allo stesso modo, perde le energie e la mattina, quando ci svegliamo, dobbiamo fornire quell’energia utile per affrontare la giornata".

Che colazione consiglia?

"Quella più piacevole, l’importante è che quel pasto non venga saltato".

Quali alimenti forniscono più energia?

"Se parliamo di nutrienti, i grassi sono gli alimenti che hanno più energia poi vengono i carboidrati, gli zuccheri e le proteine che ne forniscono la stessa quantità. I formaggi hanno un’elevata quantità di grassi nella composizione".

Si parla sempre più spesso di ‘junk food’, il cibo spazzatura. Cosa si intende con questa espressione?

"I cibi spazzatura sono gli alimenti che hanno una bassa qualità della materia prima per cui vengono aggiunti tanti additivi per renderli più palatabili ma sono più nocivi per la salute. Un consiglio è di guardare la lista degli ingredienti prima di acquistare un alimento perché, più è lunga, più quel cibo è processato e quindi dannoso per il nostro organismo".

Quali sono le conseguenze di questa alimentazione non corretta?

"Un’alimentazione non adeguata aumenta il rischio di sviluppare malattie in età adulta come il diabete che insorge quando si assumono cibi troppo calorici". Quanti pasti al giorno consiglia?

"Cinque pasti a partire dalla prima colazione, due intermezzi per frazionare la giornata e due pasti importanti come il pranzo e la cena".

Quanto le pubblicità e gli youtuber influenzano i giovani nelle scelte alimentari?

"Tantissimo. In alcuni paesi del Sud America hanno vietato alle televisioni di mandare pubblicità per alcuni prodotti ricchi di zuccheri perché negli ultimi anni c’è stato un crescendo rilevante del sovrappeso e dell’obesità infantile".

Il consiglio dell’esperto è quello di variare la nostra alimentazione, mangiare con moderazione, fare sport e ogni tanto concedersi anche cibi meno salutari che appagano il palato e regalano buonumore.

Gabriele Breccia, Olimpia Ippoliti, Nicolò Pontrelli VA