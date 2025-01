"Scuola di Campocavallo e Covo non rischiano di non essere fatti"

E’ scontro politico a tutto tondo a Osimo per la realizzazione di alcune maxi opere dopo il commissariamento. "La scuola primaria di Campocavallo e il Museo del Covo non rischiano di non essere realizzati. Per la scuola, approvato a brevissimo il progetto esecutivo, si andrà alla gara di appalto e all’avvio dei lavori. L’Istituto Campana dovrà collaborare per definire l’area necessaria all’ubicazione dell’opera – dice il leader delle Liste civiche Dino Latini -. Per il Museo i lavori sono in fase di assegnazione.

La gestione dovrà servire anche alle altre associazioni presenti sul territorio, per primo quella di San Sabino. Il palascherma è ancora in piedi l’opzione del finanziamento statale "Sport e Salute" che però obbliga il Comune a anticipare le spese, operazioni quindi da valutare con attenzione anche se la struttura sportiva è necessaria. Le Liste civiche da sempre ed io personalmente, dal 2014 a oggi (da ultimo nel consiglio comunale del 28 novembre), pur evidenziando possibili criticità alle opere, in Consiglio Comunale e Giunta abbiamo sempre votato a favore e ringraziamo le amministrazioni Pugnaloni e Pirani che hanno generato e concluso o seguito i progetti". FdI si scaglia contro il sindaco di Loreto Moreno Pieroni intervenuto: "Fare i maestrini e i "ducetti" non ci è mai sembrata la strada giusta. Così come non ci pare la strada giusta quella di dire cose palesemente lontane dalla realtà".