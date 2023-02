"Scuola di Campocavallo indecente"

Da anni ormai le famiglie di Campocavallo di Osimo attendono la nuova scuola primaria. I propri figli infatti frequentano le lezioni nel vecchio edificio scolastico. Il tempo è passato velocemente dopo il dietrofront alla realizzazione della struttura attraverso il fondo Miur. Adesso mamme e papà si chiedono se mai la vedranno inaugurata. "In qualità di rappresentante per la componente genitori del consiglio dell’istituto comprensivo "Caio Giulio Cesare" e della giunta esecutiva, vorrei segnalare una situazione di disagio che stanno vivendo i bambini della scuola primaria di Campocavallo – dice la mamma, Alessia Santini -. L’attuale struttura è a dir poco indecente: alcune aule troppo piccole, corridoi stretti senza una possibilità di svago all’interno e una classe è addirittura distaccata in un container adiacente la scuola. Per motivi di spazio quei bambini non hanno neanche diritto alla mensa scolastica. Sono già stati stanziati milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola, da oltre 10 anni si parla dell’inizio dei lavori ma di fatto nulla In rappresentanza di molte famiglie di alunni che frequentano e frequenteranno quella scuola, siamo a chiedere pubblicamente al sindaco e all’assessore all’Istruzione. I bambini hanno il diritto di imparare e le maestre di insegnare in una scuola adatta e di tutto rispetto". Durante il Consiglio comunale di fine novembre era stato deliberato l’aumento del mutuo necessario alla costruzione: "E’ stata approvata l’estensione del mutuo per la nuova scuola primaria di Campocavallo per un investimento che in totale ammonta a cinque milioni e 300mila euro (da un milione e 300mila euro). Nel 2023 ci sarà la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione", dice l’assessore all’Istruzione Alex Andreoli. "Appalteremo in primavera prossima i lavori della nuova scuola primaria", aveva affermato il primo cittadino. Il progetto definitivo prevede una scuola da mille e 800 metri quadrati con 10 aule per un doppio ciclo didattico, due aule interciclo per attività laboratoriali, un’aula mensa, una biblioteca più gli uffici e i servizi igienici previsti da legge e poi un patio di 220 metri quadrati (portico) per iniziative della scuola con insegnanti, studenti e genitori. Ogni aula sarà dotata di sistema di areazione meccanizzata per il ricambio dell’aria. Accanto alla scuola, collegata internamente ma anche con due accessi separati, sarà realizzata una grande palestra da 509 metri quadrati idonea ad ospitare in futuro le attività pomeridiane delle associazioni sportive.

Silvia Santini