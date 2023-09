Scuola e assistenza educativa ai disabili a Castelfidardo: "Il Comune non ha soldi"

La scuola è iniziata e dal primo giorno i disagi non sono mancati per le famiglie di studenti con disabilità e per le stesse educatrici. Mancano i soldi per l’assistenza educativa scolastica. L’altra sera si è riunita la Commissione Affari istituzionali alla presenza di una trentina di persone. "Non possiamo come gruppo politico non esprimerci disappunto per la situazione – dice il consigliere di Solidarietà popolare Tommaso Moreschi -. La scorsa settimana, durante la Commissione, abbiamo con sollecitato l’Amministrazione a reperire i fondi. Stiamo parlando di 50mila euro. L’altra sera, però, nel corso di un’altra commissione, abbiamo avuto la sensazione che purtroppo in questi sette giorni poco si è fatto. L’assessore al Bilancio ha parlato di fine ottobre come tempo necessario per poter predisporre una variazione ai capitoli di spesa, un tempo troppo lungo, in particolare per quei 59 ragazzi e le loro famiglie che stanno vivendo sulla loro pelle un disagio enorme e non vedono garantito un diritto allo studio che è sacrosanto". Il Pd aggiunge: "Ci sono state raccontate situazioni drammatiche: in alcuni casi le ore di assistenza sono state più che dimezzate".